Озаглавьте текст и сптшите его.на место скобок запишите к выделеным словам смысловые аопросы
Русский язык
Озаглавьте текст и сптшите его.на место скобок запишите к выделеным словам смысловые аопросы
Ответ(ы):
Гость:
А где текст? Меня один вопрос мучяет.
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