Срочнооооооооооо! Может, хоть кто-нибудь знает это... Этот поэт в своём стихотворении сравнивает царевну Софью с Елизаветой Тюдор. а) Симеон Полоцкий б) Иван Хворостинин в) Карион Истомин г) Сильвестр Медведев Пишете отве...

История

Срочнооооооооооо! Может, хоть кто-нибудь знает это... Этот поэт в своём стихотворении сравнивает царевну Софью с Елизаветой Тюдор. а) Симеон Полоцкий б) Иван Хворостинин в) Карион Истомин г) Сильвестр Медведев Пишете ответ, если уверены!!!

Автор: Гость