Срочнооооооооооо! Может, хоть кто-нибудь знает это... Этот поэт в своём стихотворении сравнивает царевну Софью с Елизаветой Тюдор. а) Симеон Полоцкий б) Иван Хворостинин в) Карион Истомин г) Сильвестр Медведев Пишете отве...

История
Срочнооооооооооо! Может, хоть кто-нибудь знает это... Этот поэт в своём стихотворении сравнивает царевну Софью с Елизаветой Тюдор. а) Симеон Полоцкий б) Иван Хворостинин в) Карион Истомин г) Сильвестр Медведев Пишете ответ, если уверены!!!
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Ответ(ы):
Гость:
г) Сильвестр Медведев
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