Помогите пожалуйста! Как можно быстрее решите задачу!
Математика
Помогите пожалуйста! Как можно быстрее решите задачу!
Ответ(ы):
Гость:
7 натуральных значений: при х=5,10,15, 20,25,30,35. вроде так...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить задачу с трёх серых овец настригли в год 18кг со всех поровну Сколько ше??сти можно настричь с 5 овец если с каждой овцы получили на 1 к...
Русский язык
Русский язык
Выпиши из стихотворения два глагола с безударным гласным в приставке! Любой из н??с конечно рад Монетку бросить в автомат На кнопку красную ...