Помогите пожалуйста! Как можно быстрее решите задачу!

Математика
Помогите пожалуйста! Как можно быстрее решите задачу!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 натуральных значений:  при х=5,10,15, 20,25,30,35.  вроде так...
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