В типографии за день отречатали 3600 книг. Четвёртую часть этих книг учебники по математике, пятую часть оставшихся книг - словари. Сколько словарей было отпечатано в типографии в этот день?
Математика
В типографии за день отречатали 3600 книг. Четвёртую часть этих книг учебники по математике, пятую часть оставшихся книг - словари. Сколько словарей было отпечатано в типографии в этот день?
Ответ(ы):
Гость:
3600:4*1=900( учебников математики) 900:5*1=180 (словарей)
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