В типографии за день отречатали 3600 книг. Четвёртую часть этих книг учебники по математике, пятую часть оставшихся книг - словари. Сколько словарей было отпечатано в типографии в этот день?

Математика

В типографии за день отречатали 3600 книг. Четвёртую часть этих книг учебники по математике, пятую часть оставшихся книг - словари. Сколько словарей было отпечатано в типографии в этот день?

Автор: Гость