В основу сюжета этой оперы М. Мусорского положены сюжеты события стрелецкого бунта 1682 года. А) "Хованщина" В) "Царская невеста" С) "Борис Годунов" D) "Сорочинская ярмарка"
Музыка
В основу сюжета этой оперы М. Мусорского положены сюжеты события стрелецкого бунта 1682 года. А) "Хованщина" В) "Царская невеста" С) "Борис Годунов" D) "Сорочинская ярмарка"
Ответ(ы):
Гость:
В основу сюжета этой оперы М. Мусорского положены сюжеты события стрелецкого бунта 1682 года. а) ХОВАНЩИНА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы