В основу сюжета этой оперы М. Мусорского положены сюжеты события стрелецкого бунта 1682 года. А) "Хованщина" В) "Царская невеста" С) "Борис Годунов" D) "Сорочинская ярмарка"

Музыка

В основу сюжета этой оперы М. Мусорского положены сюжеты события стрелецкого бунта 1682 года. А) "Хованщина" В) "Царская невеста" С) "Борис Годунов" D) "Сорочинская ярмарка"

Автор: Гость