В основу сюжета этой оперы М. Мусорского положены сюжеты события стрелецкого бунта 1682 года. А) "Хованщина" В) "Царская невеста" С) "Борис Годунов" D) "Сорочинская ярмарка"

Музыка
В основу сюжета этой оперы М. Мусорского положены сюжеты события стрелецкого бунта 1682 года. А) "Хованщина" В) "Царская невеста" С) "Борис Годунов" D) "Сорочинская ярмарка"
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В основу сюжета этой оперы М. Мусорского положены сюжеты события стрелецкого бунта 1682 года. а) ХОВАНЩИНА
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