Как соотносятся красота и творчество?

Обществознание
Как соотносятся красота и творчество?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда мы творим что-то, мы стараемся сделать это красиво. Как все художники, мастера, музыканты и т.д. все они творят  и творят красиво, и  мы восхищаемся, так и соотносятся красота и творчество))) 
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