Как соотносятся красота и творчество?
Обществознание
Как соотносятся красота и творчество?
Ответ(ы):
Гость:
Когда мы творим что-то, мы стараемся сделать это красиво. Как все художники, мастера, музыканты и т.д. все они творят и творят красиво, и мы восхищаемся, так и соотносятся красота и творчество)))
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