Как составить сочинение на тему зима в городе

Гость: Гость:

Вот наступил зимний вечер.Всюду видны сверкающие надписи на магазинах,люди спешащие домой с работы,и где-то в дали слышны голоса резвящихся ребят. Выйдешь на улицу подышать свежим воздухом,да и позабудешь,что домой нужно заходить.Подумаешь,подумаешь и скажешь себе:"А не прогуляться ли мне немного?!"Будешь идти,идти и любоваться зимней картиной,наступая на хрустящий снег. Я знаю,что не все конечно любят зимний вечер,но ведь есть такие люди,у которых настроение поднимается именно в это время суток.Мне очень нравятся и остальные времена года,но зима для меня особенная.