Как составить сочинение на тему зима в городе
Русский язык
Как составить сочинение на тему зима в городе
Ответ(ы):
Гость:
Вот наступил зимний вечер.Всюду видны сверкающие надписи на магазинах,люди спешащие домой с работы,и где-то в дали слышны голоса резвящихся ребят. Выйдешь на улицу подышать свежим воздухом,да и позабудешь,что домой нужно заходить.Подумаешь,подумаешь и скажешь себе:"А не прогуляться ли мне немного?!"Будешь идти,идти и любоваться зимней картиной,наступая на хрустящий снег. Я знаю,что не все конечно любят зимний вечер,но ведь есть такие люди,у которых настроение поднимается именно в это время суток.Мне очень нравятся и остальные времена года,но зима для меня особенная.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
История
Сколько времени существовало Великое княжество Литовское как самостоятельное, н??зависимое государство.
Английский язык