Статью на тему Нужно ли в наши дни читать книги ? плиз напишите очень срочно надо ч??об было на 4
Русский язык
Статью на тему Нужно ли в наши дни читать книги ? плиз напишите очень срочно надо ч??об было на 4
Ответ(ы):
Гость:
Проблем в современном мире очень много. Одна из них - сокращение словарного запаса молодежи, обеднение русского языка. Следует отметить, что данная проблема возникает именно из-за того, что современное общество очень мало читает.А все почему? Телевидение, интернет - вот все, что может волновать подрастающее поколение. Зачем книги, когда можно "порубится с Васей по сети" или "поболеть за ЦСК"?Итак, нужно ли в наши дни читать книги? Мой ответ - да, нужно. Ведь книга - «инструмент насаждения мудрости» (Я. Коменский), наиболее полное и всестороннее выражение культуры человечества. Другие средства массовой коммуникации, даже такие прогрессивные, как телевидение, - только вспомогательные средства развития культуры.
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