Площать кухни 10 м квадратных .Она составляет две тренадцатых общей площади квартиры .Какова площать квартиры?
Математика
Площать кухни 10 м квадратных .Она составляет две тренадцатых общей площади квартиры .Какова площать квартиры?
Ответ(ы):
Гость:
10 = 2/13 площади x = 1 (13/13 площади) 2/13 x = 10 х = 10 : ²/₁₃ х= (10 * 13) / 2 х = 5*13= 65 Ответ: 65 м
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