Площать кухни 10 м квадратных .Она составляет две тренадцатых общей площади квартиры .Какова площать квартиры?

Математика

Площать кухни 10 м квадратных .Она составляет две тренадцатых общей площади квартиры .Какова площать квартиры?

Автор: Гость