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3 м 7 дм 5 мм +3 мм 8 м 4 дм 5 см + 6 дм
Математика
3 м 7 дм 5 мм +3 мм 8 м 4 дм 5 см + 6 дм
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3м 7дм 8мм 9м 5 см правильно же
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