2 задание, помогите, заранее спасибо

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В данной статье утверждается,что все люди от рождения равны.Они имеют абсолютно одинаковые права,обязанности.Каждый при рождении абсолютно такой же как и другой человек.У всех людей есть общие права:право на жизнь,свободу слова...Лишь от того каким будет расти человек зависит его будущее,от него одного и не от кого больше не зависит кем он станет.Ведь при рождении все равны.