Составь 2 предложения со словами ПУСТЯЧНЫЙ, СКВОРЕЧНИК, ЯИЧНИЦА!!! (СРОЧНО!!!)

Русский язык
Составь 2 предложения со словами ПУСТЯЧНЫЙ, СКВОРЕЧНИК, ЯИЧНИЦА!!! (СРОЧНО!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня на завтрак была яичница. У меня о дворе висит скворечник. Я совершил пустячный поступок.
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