Как составить стихотворение из слов возле дождливая сняли зайчик прыгнуть ничего мокрые сосен украсть всю капусту Амура попасть в лапы волка бедный страшно серому
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Как составить стихотворение из слов возле дождливая сняли зайчик прыгнуть ничего мокрые сосен украсть всю капусту Амура попасть в лапы волка бедный страшно серому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хмурая, дождливая Наступила осень, Всю капусту сняли, Нечего украсть. Бедный зайчик прыгает Возле мокрых сосен, Страшно в лапы волку Серому пропасть… (вроде бы это)
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