Как составить стихотворение из слов возле дождливая сняли зайчик прыгнуть ничего мокрые сосен украсть всю капусту Амура попасть в лапы волка бедный страшно серому

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Как составить стихотворение из слов возле дождливая сняли зайчик прыгнуть ничего мокрые сосен украсть всю капусту Амура попасть в лапы волка бедный страшно серому

Автор: Гость