Что произойдет в доме Фамусова после отъезда Чацкого? Пожалуйста помоги ,срочно н??до!!!!!!!!!

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Итак, все кончено! Надежды Чацкого на любовь разбиты, ему больше нечего делать в этом душном обществе Фамусовых, Молчалиных, Скалозубов. Он здесь чужой: Вон из Москвы! сюда я больше не ездок. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, Где оскорбленному есть чувству уголок!. . Карету мне, карету! С этими словами Чацкий покидает дом Фамусова, и, наверное, уже навсегда. Но жизнь не стоит на месте, она так же стремительно продолжает свой бег. И с восходом солнца начинается новый день.. . Фамусов сладко потягивается в своей постели, и по его лицу расползается довольная улыбка. Сегодня ночью ему приснился замечательный сон: он был на погребении достопочтенного Кузьмы Петровича, и какие же чудные форели там подавались к столу! Нет, воистину хорошо жить на свете! И тут Фамусов начинает потихоньку припоминать последствия вчерашнего ужина, и улыбка медленно сползает с его лица. Он срывает с головы ночной колпак, комкает его в руках и со слезами на глазах приговаривает: Моя судьба еще ли не плачевна? Ах! боже мой! что станет говорить Княгиня Марья Алексеевна! Фамусов требует позвать к себе Молчалина. Вчера он тихонечко удалился к себе в комнату, и весь скандал прошел мимо него. Приходит Молчалин и, пока Фамусов мечет громы и молнии на голову Чацкого, тихонечко стоит в сторонке, внимательно и участливо слушая своего хозяина. Фамусов сетует на то, что благодаря Чацкому и его бесстыднице-дочери он теперь опозорен перед почтенным обществом. И тут Молчалин почтительно кашляет и вкрадчивым голосом начинает говорить о том, что не нужно так убиваться. Все прекрасно знают, что Чацкий выжил из ума, кроме того, когда между ним и Софьей Павловной произошла эта пренеприятнейшая сцена, гости уже разъехались. Свидетелями этой драмы были только слуги, ну а они – люди верные и зря болтать не будут. Выслушав это, Фамусов заметно повеселел. Итак, его репутация спасена. Остается только придумать, что же делать с его беспутной дочерью. «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов? » Жалко, однако! Хоть и «страмница» , а все же родное дитя! Фамусов отправляет Молчалина по делам служебным, сам накидывает халат и отправляется к дочери. Софья очень бледна, у нее заплаканные глаза, видно, что она не спала всю ночь. Рядом с Софьей – ее верная Лиза. Фамусов напускает на себя мнимую свирепость, но нездоровый вид дочери заставляет его сменить гнев на милость. И только он открывает рот, не зная, то ли отругать, то ли приласкать ему Софью, как вбегает Петруша и объявляет, что Фамусова по срочному делу желает видеть полковник Скалозуб. В ожидании самого худшего Фамусов спускается к Скалозубу. Полковник тщательно разодет, в петлицу его мундира вставлен цветок. Фамусов с унылым видом ожидает, что Скалозуб сейчас начнет говорить о том, какой шум поднялся в обществе из-за Чацкого, и размышляет, будет ли к этим сплетням примешано имя его дочери. Но.. . Порассуждав немного о том, к каким печальным последствиям привела Чацкого его ученость, Скалозуб говорит о том, что вчера во время ужина Софья Павловна решительно взяла в плен его сердце и теперь ему ничего не остается, как сдаться такому прекрасному и обворожительному врагу. Счастью Фамусова нет предела. Со слезами на глазах он бросается полковнику на шею, затем он велит позвать Софью. Софья, услышав от отца эту «радостную весть» , падает в обморок. Занавес.. . Комедия с могучей сатирической силой разоблачала «нравы» крепостников. Грибоедов поставил перед собой задачу сорвать с них маску внешнего благолепия и благоприличия и представить их на суд людской разоблаченными от всех и всяческих украшающих покровов. Грибоедов с блеском выполнил эту дачу. Он запечатлел в «Горе от ума» целую галерею человеческих портретов, которые в совокупности составляют истинный, ничем не прикрытый отвратительный облик крепостнического общества с его паразитизмом и своекорыстием, чванством и лакейством, мракобесием и нравственным растлением.