Построить график функции 1) у= х-7 2) у= -х^2 + 2 по графику определить А) монотонность функции Б) огранниченность функции В) минимальное (максимальное) значение функции..плииз оч срочно
Математика
Построить график функции 1) у= х-7 2) у= -х^2 + 2 по графику определить А) монотонность функции Б) огранниченность функции В) минимальное (максимальное) значение функции..плииз оч срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) Максимум при Х=0 Y=2. Возрастает - X⊂(-∞;0] Убывает - X⊂[0;+∞)
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