Построить график функции 1) у= х-7 2) у= -х^2 + 2 по графику определить А) монотонность функции Б) огранниченность функции В) минимальное (максимальное) значение функции..плииз оч срочно

Математика

Построить график функции 1) у= х-7 2) у= -х^2 + 2 по графику определить А) монотонность функции Б) огранниченность функции В) минимальное (максимальное) значение функции..плииз оч срочно

Автор: Гость