Приведите примеры рек характеристики которых могут соответствовать данным таблицы
География
Приведите примеры рек характеристики которых могут соответствовать данным таблицы
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1. р. Конго (Заир), Амазонка 2. р. Луалаба, 3.р. Дагомыс, р. Агура 4. p.Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Инд, Ганг 5.p.Терек, Сырдарья, Амударья
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