Приведите примеры рек характеристики которых могут соответствовать данным таблицы

География
Приведите примеры рек характеристики которых могут соответствовать данным таблицы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. р. Конго (Заир), Амазонка 2. р. Луалаба,  3.р. Дагомыс, р. Агура 4. p.Янцзы, Хуанхэ, Меконг, Инд, Ганг 5.p.Терек, Сырдарья, Амударья
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