Какое слово в предложении является признаком предмета-падает пушистый снег
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Какое слово в предложении является признаком предмета-падает пушистый снег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаком предмета является слово ПУШИСТЫЙ. Отвечает на вопрос КАКОЙ? Это имя прилагательное.
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