В 732г у города Пуатье войска Карла Мартелла нанесли сокрушительное поражение а) гуннам в) арабам б) вандалам г) славянам

История

В 732г у города Пуатье войска Карла Мартелла нанесли сокрушительное поражение а) гуннам в) арабам б) вандалам г) славянам

Автор: Гость