В 732г у города Пуатье войска Карла Мартелла нанесли сокрушительное поражение а) гуннам в) арабам б) вандалам г) славянам
История
В 732г у города Пуатье войска Карла Мартелла нанесли сокрушительное поражение а) гуннам в) арабам б) вандалам г) славянам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славянам походу.Вот кароче
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