Подскажите . Срочный опрос инженеров в возрасте от 18 до 35 лет. Как вы относитесь к патриотизму: а) отлично б) хорошо в) нормально г) плохо д) ужасно И по возможности опишите практическую реализацию вашей позиции. Напри...

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Подскажите . Срочный опрос инженеров в возрасте от 18 до 35 лет. Как вы относитесь к патриотизму: а) отлично б) хорошо в) нормально г) плохо д) ужасно И по возможности опишите практическую реализацию вашей позиции. Например, если хорошо, то что вы для этого делаете
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Нормально Ничего для этого не делаю. Если есть - есть. Если нет - нет. И это нормально.
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