При подходе к станции поезд, имея начальную скорость 90 км остановился через 50 с. определите проекцию ускорения поезда при торможении
Физика
При подходе к станции поезд, имея начальную скорость 90 км остановился через 50 с. определите проекцию ускорения поезда при торможении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если надо найти ускорение то: Дано: V0 = 90км/ч = 25м/с V = 0м/с t = 50с Найти: а-? Решение: а = V - V0 / t = 0м/с-25м/с / 50с= - 0,5м/с^2 Ответ: а = -0,5м/с^2
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