При подходе к станции поезд, имея начальную скорость 90 км остановился через 50 с. определите проекцию ускорения поезда при торможении

Физика
При подходе к станции поезд, имея начальную скорость 90 км остановился через 50 с. определите проекцию ускорения поезда при торможении
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если надо найти ускорение то: Дано: V0 = 90км/ч = 25м/с V = 0м/с t = 50с Найти: а-? Решение: а = V - V0 / t = 0м/с-25м/с  / 50с= - 0,5м/с^2 Ответ: а = -0,5м/с^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.Среди предложений 55-63 найдите предложение(я) с обособленным нераспространённым ??ополнением. Напишите номер(а) этого(их) предложения(ий)
Ответить
История
История тест 12 культура стран халифата
Ответить
Другие предметы
Длительность клинической смерти: 1. 1 час 2. 10 мин 3. 30 мин 4. до 3-5 мин
Ответить
Математика
Пожалуйста,помогите решить:|7x-2|=0
Ответить
Технология
Изделие из жидкого теста без разрыхлителя 8 Букв
Ответить