Пжпжпж помогите 292,293,294

Математика
Пжпжпж помогите 292,293,294
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я смогла сделать только номер 292
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