От двух речных станций выплыли навстречу 2 катера. Скорость первого 15км.ч. второго 35км.ч. Первый двигался по течению реки.Скорость течения реки 5 км.ч. Через сколько часов они встретились, если расстояние между ними 250км.

Математика

От двух речных станций выплыли навстречу 2 катера. Скорость первого 15км.ч. второго 35км.ч. Первый двигался по течению реки.Скорость течения реки 5 км.ч. Через сколько часов они встретились, если расстояние между ними 250км.

Автор: Гость