От двух речных станций выплыли навстречу 2 катера. Скорость первого 15км.ч. второго 35км.ч. Первый двигался по течению реки.Скорость течения реки 5 км.ч. Через сколько часов они встретились, если расстояние между ними 250км.
Математика
От двух речных станций выплыли навстречу 2 катера. Скорость первого 15км.ч. второго 35км.ч. Первый двигался по течению реки.Скорость течения реки 5 км.ч. Через сколько часов они встретились, если расстояние между ними 250км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катер 1: Собственная скорость V₁ = 15 км/ч Скорость по течению V₁ по теч.= 15+5=20 км/ч Катер 2: Собственная скорость V₂=35 км/ч Скорость против течения V₂ против теч.= 35-5=30 км/ч Скорость сближения: V сбл. = V₁+V₂= 20+30=50 км/ч Время встречи: t=S/V сбл. = 250 /50 = 5 ч. Ответ: через 5 часов катера встретятся.
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