УМОЛЯЮ!!!!! Скажите, какие химические ткани это? Пожалуйста!!!!!!!!

Гость: Гость:

ВИСКОЗА Натуральное волокно, полученное химическим путем. Вискоза - это целлюлоза без каких-либо примесей. Вискозные ткани изготавливаются в зависимости от назначения, им придают вид шёлка, хлопка, шерсти или льна за счет блестящей или матовой поверхности, толщины и извилистости волокон. Вискоза лучше впитывает влагу, чем хлопок, но она не такая прочная. Стирают вискозу в машине или вручную. В машине - при щадящем режиме при 30°C стиральным порошком для тонких тканей. Вискозу нельзя тереть, выкручивать или отжимать в центрифуге. Изделия из вискозы можно повесить для сушки, не отжимая, или закатать в простыню и осторожно отжать. Вискозу нельзя сушить в сушильном устройстве. Гладят вискозу в режиме "шёлк" влажной или через влажную ткань. *** АЦЕТАТ И ТРИАЦЕТАТ Такие ткани состоят из ацетилцеллюлозы. Они имеют слегка блестящую поверхность и внешне похожи на натуральный шёлк. Хорошо сохраняют форму и почти не мнутся. Они плохо впитывают влагу и плавятся при высоком нагреве, поэтому эти ткани хорошо подходят для плиссировки. Ткани, в состав которых входит ацетат, стирают вручную или в машине при 30°С в щадящем режиме. Ткани, содержащие триацетат, можно стирать в машине при обычном режиме при температуре 70°С. Эти ткани нельзя сушить в сушильном устройстве. Для сушки их нужно подвешивать. Эти ткани сохнут быстро и почти не нуждаются в утюжке. Если вы хотите их отутюжить, то делайте это с изнаночной стороны через проутюжильник и теплым утюгом. Триацетат можно утюжить в режиме "шерсть/шёлк". *** ЭЛАСТАН Эластан - сильно растяжимое волокно, известное в основном как "лайкра". Редко используется в чистом виде, добавляется к другим волокнам. В результате ткани становятся эластичными и немнущимися. Эластан - прочное волокно. Стирают ткани с эластановыми волокнами порошками для тонких тканей. В сушильном устройстве сушить нельзя. Температура стирки и утюжки зависит от того, какие волокна входят в вашу смесовую ткань. *** МИКРОВОЛОКНА Производится из полиэфирных волокон, намного более тонких, чем нити шелкопряда. Микроволокновые ткани настолько плотные, что непроницаемы для ветра и дождя. В то же время они пропускают пот, то есть способствуют дыханию кожи. Ткани не впитывают влагу, а пропускают ее наружу. Уже потом с их поверхности влага испаряется. Одежда из микроволокновой ткани внутри всегда сухая. Микроволокновые ткани мягкие, легкие, прочные и не требующие особого обращения. Их можно стирать в машине при 40°С в щадящем режиме. Их нельзя отжимать в центрифуге и сушить в сушильном устройстве. Микроволокновые ткани подвешивают для сушки влажными. Утюжат в режиме "шёлк". При полоскании микроволокновых тканей в воду нельзя добавлять смягчающие средства, иначе ткани потеряют водоотталкивающие свойства. *** ПОЛИЭСТЕР Тоже состоит из полиэфирных волокон. Очень прочен и мягок. Хорошо держит форму при нагревании, в результате прекрасно подходит для плиссе. Мало мнется. Не поражается молью. Полиэстер можно стирать при 40°С в стиральной машине. При более высокой температуре на ткани образуются замятые складки, которые затем почти невозможно удалить. Белые ткани стирают универсальными стиральными порошками, цветные - порошками для синтетических тканей. Полиэстер сохнет быстро. Он не требует утюжки. Но если вы захотите отгладить полиэстер, то делайте это только теплым утюгом в режиме "шёлк" через влажную ткань. *** ПОЛИАМИД Самое прочное волокно относительно разрыва и истираемости. Наиболее известны нейлоновые ткани. Свойства и уход такие же, как за микроволокновыми тканями. Гладить полиамид нужно при самом низком нагреве и без пара. Полиамид часто добавляется в Жаккардовые ткани. *** ПОЛИАКРИЛ На ощупь очень напоминает шерсть. Свойства и обращение с полиакриловыми тканями такие же, как с микроволокновыми - стирают их при температуре не выше 30°С.