откуда заимствовано и означает слово "Проект"?
Русский язык
откуда заимствовано и означает слово "Проект"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проект заимствован из латыни, переводится как брошенный вперёд. В наше время и в нашем языке это слово имеет несколько значений, одно из них: План создания чего-либо, включающий в себя описание, чертежи, макеты, и.т.д.
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