Построить график y=-3+5
Математика
Построить график y=-3+5
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Гость:
Y=2 и дальше делаешь пострения так как все логично)
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