Построить график y=-3+5

Математика
Построить график y=-3+5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=2 и дальше делаешь пострения так как все логично)
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