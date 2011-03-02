Вычислите: а) - 8/15+13/30 б) 7/16-3/4 в) - 2/3-11/18 г) -19/20+4/25 СРОЧНО!!!!

Математика

Вычислите: а) - 8/15+13/30 б) 7/16-3/4 в) - 2/3-11/18 г) -19/20+4/25 СРОЧНО!!!!

Автор: Гость