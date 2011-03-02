Вычислите: а) - 8/15+13/30 б) 7/16-3/4 в) - 2/3-11/18 г) -19/20+4/25 СРОЧНО!!!!
Математика
Вычислите: а) - 8/15+13/30 б) 7/16-3/4 в) - 2/3-11/18 г) -19/20+4/25 СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=-16/30+13/30=-3/30=-1/10=-0,1 =7/16-12/16=-5/16 =-12/18-11/18=-23/18=-1ц5/18 =-95/100+16/100=-79/100=-0,79
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