Какое явление в жизни общества получило название "реформация"? как повлияла рефор??ацияна духовную, политическую и экономическую жизнь общества?

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Реформация - (от латин. reformatio - изменение, преобразование) - общественно-религиозное движение в Западной Европе 16 в. против римско-католической церкви, выражавшее интересы крестьянства и нарождающейся буржуазии и направленное против стеснений феодального строя и папской власти. Реформация оказала огромное влияние на духовную жизнь, заложив основы протестантизма, способствовав развитию науки, искусства и просвещения. Под идейным знаменем Реформации проходили Крестьянские войны в Германии, Нидерландах и Английская революция, что послужило формированию новой общеевропейской системы, основанной на экономических и национальных интересах государств. Протестантизм, с его представлением о дешевой церкви, экономичностью, строгостью в быту и поощрением к труду, по мнению историков, дал толчок к развитию капиталистических отношений.