Состав слова запиши их в нужный столбик 1(о) 2 (е) -снег-, -вод-, -пад-, -гол- , -гром-, -лед- ,- лес- , - земл- , -мер- - сам- , -лет-, - вар- , -ход- , -кат-,

Русский язык
Состав слова запиши их в нужный столбик 1(о) 2 (е) -снег-, -вод-, -пад-, -гол- , -гром-, -лед- ,- лес- , - земл- , -мер- - сам- , -лет-, - вар- , -ход- , -кат-,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снегопад, водопад, гололёд, самолёт, ходомер, водомер, самовар, самоход, громоход землемер, землеход,  Не уверена.
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