Состав слова запиши их в нужный столбик 1(о) 2 (е) -снег-, -вод-, -пад-, -гол- , -гром-, -лед- ,- лес- , - земл- , -мер- - сам- , -лет-, - вар- , -ход- , -кат-,

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Состав слова запиши их в нужный столбик 1(о) 2 (е) -снег-, -вод-, -пад-, -гол- , -гром-, -лед- ,- лес- , - земл- , -мер- - сам- , -лет-, - вар- , -ход- , -кат-,

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