Как составить условие задачи в виде таблицы ? ЗАДАЧА- на 4 дня лошади нужно 32 кг. овса, сколько кг. овса нужно на 6 дней?

Математика

Как составить условие задачи в виде таблицы ? ЗАДАЧА- на 4 дня лошади нужно 32 кг. овса, сколько кг. овса нужно на 6 дней?

Автор: Гость