Как составить условие задачи в виде таблицы ? ЗАДАЧА- на 4 дня лошади нужно 32 кг. овса, сколько кг. овса нужно на 6 дней?

Математика
Как составить условие задачи в виде таблицы ? ЗАДАЧА- на 4 дня лошади нужно 32 кг. овса, сколько кг. овса нужно на 6 дней?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)32\4=8(кг) в день 2)6*8=48(кг) 
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