Как составить записать предложения с глаголами и выделенным словами. бежит ( спор??смен, время, ручей) звенит ( песня, звонок, капель) летит (самолет, ш мель, день за днем) свистит ( судья, метель, ветер)
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Как составить записать предложения с глаголами и выделенным словами. бежит ( спор??смен, время, ручей) звенит ( песня, звонок, капель) летит (самолет, ш мель, день за днем) свистит ( судья, метель, ветер)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежит спортсмен, бежит время, бежит ручей. Звенит песня, звенит звонок, звенит капель. Летит самолет, летит шмель, летит день за днем. Свистит судья, свистит метель, свистит ветер.
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