Как составить записать предложения с глаголами и выделенным словами. бежит ( спор??смен, время, ручей) звенит ( песня, звонок, капель) летит (самолет, ш мель, день за днем) свистит ( судья, метель, ветер)

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Как составить записать предложения с глаголами и выделенным словами. бежит ( спор??смен, время, ручей) звенит ( песня, звонок, капель) летит (самолет, ш мель, день за днем) свистит ( судья, метель, ветер)

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