Решите неравенство: 3х"2 + 10х lt; 2х + 3.

Математика
Решите неравенство: 3х"2 + 10х lt; 2х + 3.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2+10x меньше 2х+33x^2+10x-2x-3 меньше 03x^2+8x-3 меньше 0D = 64+36=100x= (-8+-10)/6x = 1/3; -33(х-1/3)(х+3) меньше 0точками -3 и 1/3 прямая разбивается на 3 промежутка, и значение этого выражения будет то положительным, то отрицательным. Отрицательное значение оно примет на промежутке  [-3; 1/3], на двух других будет положительное.Ответ: [-3; 1/3]

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