Как температура отличается у меркурия от температуры земли

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Меркурий Меркурий — планета, самая близкая к Солнцу, таким образом, можно было бы предположить, что она постоянно раскалена как печь. Однако не смотря на то, что температура на Меркурии может достигнуть 427°C, она может также спасть до очень низкой температуры -173°C. Такой большой перепад в температуре Меркурия происходит потому, что у него отсутствует атмосфера. Земля Земля — третья планета от Солнца, и до сих пор единственная планета, известная своей способностью поддерживать жизнь. Средняя температура на Земле 7.2°C, но она изменяется большими отклонениями от этого показателя. Самая высокая температура, когда-либо зарегистрированная на Земле, была 70.7°C в Иране. Самая низкая температура былазафиксирована в Антарктиде, и она достигает -91.2°C.