Выподни действие 1) 3,8×1,7-3624:12= 2) 53,4:15+224:100-36:8= 3) 22,08-22,08:(74-26)= 4) (134-15,97):29+4,24×35=
Математика
Выподни действие 1) 3,8×1,7-3624:12= 2) 53,4:15+224:100-36:8= 3) 22,08-22,08:(74-26)= 4) (134-15,97):29+4,24×35=
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1)-295,54 2)1,3 3)21,62 4)152,47
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