Выподни действие 1) 3,8×1,7-3624:12= 2) 53,4:15+224:100-36:8= 3) 22,08-22,08:(74-26)= 4) (134-15,97):29+4,24×35=

Математика
Выподни действие 1) 3,8×1,7-3624:12= 2) 53,4:15+224:100-36:8= 3) 22,08-22,08:(74-26)= 4) (134-15,97):29+4,24×35=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-295,54 2)1,3 3)21,62 4)152,47
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите пллллллллииииииз номер 2
Ответить
Биология
Почему вирусы объединяют в самостоятельную группу, занимающую промежуточное пол??жение между живой и не живой природой?
Ответить
Математика
В мешке было 50 кг муки расфасовали в пакеты по 3 килограммов каждый сколько муки осталось в мешке
Ответить
Русский язык
Сочинение - рассуждение "Какую роль в моей жизни играет книга?
Ответить
Русский язык
Разобрать по фонетическому разбору слово сдать
Ответить