Почему вирусы объединяют в самостоятельную группу, занимающую промежуточное пол??жение между живой и не живой природой?

Биология
Почему вирусы объединяют в самостоятельную группу, занимающую промежуточное пол??жение между живой и не живой природой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что вирусы проявляют признаки и живых, и неживых организмов. Вне клетки они ведут себя, как неживые. Когда клетка находит вирус, она думает, что это еда, и ест. Уже внутри вирус начинает делать нехорошие вещи :D Коротко говоря, заставляет клетку производить белки, которые нужно ему. Еще таким способом вирусы производят себе подобных, типа размножение. И у них нет клеточного строения.
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