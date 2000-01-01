Купили четыре коробки конфет по 250 г и несколько коробок по 500 г сколько купили кор??бок по 500. г если всего купили 3 кг 500 г конфет

Математика
Купили четыре коробки конфет по 250 г и несколько коробок по 500 г сколько купили кор??бок по 500. г если всего купили 3 кг 500 г конфет
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
250x4=1000 3000-1000=2000 2000:500=4 Ответ:4
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