Найди периметр квадрата со стороной 15см.уменьши каждую его сторону на 6см. и найди периметр нового квадрата

Математика
Найди периметр квадрата со стороной 15см.уменьши каждую его сторону на 6см. и найди периметр нового квадрата
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15×4=60см (15-6)×4=36см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Запишите количество мягких согласных звуков в предложении(расшифровываться не н??до): Циборе шёкиля чузды кощ бюжь.
Ответить
Химия
Укажите формулы вещества ,для которого молярная масса равна 106г/моль 1)Fe (OH)3 2)Ca(NO3)2 3)NaBr 4)Na2CO3
Ответить
Биология
Что за растение сафлор ? какого его значение
Ответить
География
Чем различаются теплые и холодные течения?
Ответить
Математика
С одного аэродрома одновременно в противоположных направлениях вылетели два вер??олета. Какое расстояние будет между ними через 4 часа, если скорос...
Ответить