Найди периметр квадрата со стороной 15см.уменьши каждую его сторону на 6см. и найди периметр нового квадрата

Математика

Найди периметр квадрата со стороной 15см.уменьши каждую его сторону на 6см. и найди периметр нового квадрата

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