Найди периметр квадрата со стороной 15см.уменьши каждую его сторону на 6см. и найди периметр нового квадрата
Математика
Найди периметр квадрата со стороной 15см.уменьши каждую его сторону на 6см. и найди периметр нового квадрата
Ответ(ы):
Гость:
15×4=60см (15-6)×4=36см
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