Укажите формулы вещества ,для которого молярная масса равна 106г/моль 1)Fe (OH)3 2)Ca(NO3)2 3)NaBr 4)Na2CO3

Химия
Укажите формулы вещества ,для которого молярная масса равна 106г/моль 1)Fe (OH)3 2)Ca(NO3)2 3)NaBr 4)Na2CO3
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4) Na2CO3= 23*2+12+16*3=106 г/моль
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