Помогите решить 1432 все столбики

Математика
Помогите решить 1432 все столбики
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)0,06 2)0,1 3)16,072 4)6,664 а дальше сам, не надо быть двоечником
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