Какого рода эти слова:село, дождь, туча, снегирь, имя, фамилия, лебедь, обувь
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Какого рода эти слова:село, дождь, туча, снегирь, имя, фамилия, лебедь, обувь
Ответ(ы):
Гость:
Село-ср.р дождь-м.р. туча-ж.р.снегирь-м.р.имя-ср.р.фамилия-ж.р. лебедь-м.р. обувь-ж.р.
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