Почему спартакиада если спорт
Русский язык
Почему спартакиада если спорт
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Слово СПОРТ это современное слово
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