Антоним к слову "Провожать". ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО.

Русский язык
Антоним к слову "Провожать". ПОЖАЛУЙСТА НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Провожать-встречать..................
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