Зашифрована фраза на русском языке. Расшифруйте ее и напишите в лист ответов посл??днее слово фразы: Ф рэзю лётырязъ орёчгя, ф рэзю ёмя лёзря..

Литература

Зашифрована фраза на русском языке. Расшифруйте ее и напишите в лист ответов посл??днее слово фразы: Ф рэзю лётырязъ орёчгя, ф рэзю ёмя лёзря..

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