Какие трудности приходилось приодолевать героям поэм иллиада и одисей во время п??тешествия по черному морю
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Какие трудности приходилось приодолевать героям поэм иллиада и одисей во время п??тешествия по черному морю
Ответ(ы):
Гость:
Там всех моряков поджидали сирены.Если моряки слышали их песни,то они были как-будто загипнотизированны и попадали к этим сиренам жертвами т.е. сирены их поедали.
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