Первый угол треугольника на 20 градусов меньше второго, а третий угол на 14 градусов больше второго. Найди углы треугольника.

Математика
Первый угол треугольника на 20 градусов меньше второго, а третий угол на 14 градусов больше второго. Найди углы треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вспоминаем, что сумма углов треугольника равна 180 градусов. РЕШЕНИЕ a = b-20  c = b+14 Суммируем (b-20) + b + (b+14) = 180 3*b = 180 +20 - 14  = 186 b = 186/3 = 62 - ОТВЕТ a = 62-20 = 42 - ОТВЕТ c = 62+14 = 76 - ОТВЕТ
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