Первый угол треугольника на 20 градусов меньше второго, а третий угол на 14 градусов больше второго. Найди углы треугольника.

Математика

Первый угол треугольника на 20 градусов меньше второго, а третий угол на 14 градусов больше второго. Найди углы треугольника.

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