СРОЧНО!!!! Номер 1139 пожалуйста
Математика
СРОЧНО!!!! Номер 1139 пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Так как OE перпендекуляр, то образуется угол AOE прямой угол, а прямой угол=90 градусов. угол AOC= угол AOE - COE, AOE=90градусов-50градусов = 40градусов. Чтобы узнать угол BOD надо найти угол EOD =COD-COE= 110-50=60 градусов.EOB рямой угол=90градусов EOB- EOD=BOD, 90-60=30 градусов.
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