У меня задача по математике) Она на четвёртый класс. Я знаю как её решать... Но не зн??ю, правильно это или нет. Задача вот такая: Для легкового автомобиля требуется 9 литров бензина на 100 километров пути. Сколько литров бензи...

Математика

У меня задача по математике) Она на четвёртый класс. Я знаю как её решать... Но не зн??ю, правильно это или нет. Задача вот такая: Для легкового автомобиля требуется 9 литров бензина на 100 километров пути. Сколько литров бензина потребуется на 500 километров пути при той же норме расхода бензина? Вот такая вот задача Заранее спасибо) Очень благодарна)

Автор: Гость