У меня задача по математике) Она на четвёртый класс. Я знаю как её решать... Но не зн??ю, правильно это или нет. Задача вот такая: Для легкового автомобиля требуется 9 литров бензина на 100 километров пути. Сколько литров бензи...

Математика
У меня задача по математике) Она на четвёртый класс. Я знаю как её решать... Но не зн??ю, правильно это или нет. Задача вот такая: Для легкового автомобиля требуется 9 литров бензина на 100 километров пути. Сколько литров бензина потребуется на 500 километров пути при той же норме расхода бензина? Вот такая вот задача Заранее спасибо) Очень благодарна)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
500:100=5 раз больше,путь значит и бензина потребуется в 5 раз больше 9*5=45(л) надо на 500 км.
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