Пожалуйста,нужна ваша помощь. Фото внутри вопроса . Задача легкая очнь,но для меня гуманитария это взрыв мозга(
Геометрия
Пожалуйста,нужна ваша помощь. Фото внутри вопроса . Задача легкая очнь,но для меня гуманитария это взрыв мозга(
Ответ(ы):
Гость:
Треугольник АВК равнобедренный, АВ=ВК, т.к. угол КАД=углу ВКА (скрешивающие углы). Треугольник МСД тоже равнобедренный ДС=CМ, значит АВ взяв за х, а АД за 5+х составляем уравнение 10+2х+2х=58, отсюда х=12.МС тоже равен Х, значит МС-КС=МК, т.е. ответ будет 7
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