По уравнению реакции O2 +K →K2O, вычислите объём кислорода (н.у) , если в реакцию с кислородом вступило 390 г калия. решите пожалуйста!!! Вместе с дано, решение)))
Химия
По уравнению реакции O2 +K →K2O, вычислите объём кислорода (н.у) , если в реакцию с кислородом вступило 390 г калия. решите пожалуйста!!! Вместе с дано, решение)))
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(К)=390г Найти: m(К2O) - ? Решение: O2 + 4K = 2K2O 1 моль 4 моль М=32 (г/моль) М=(39 г/моль) n=390/39=10 (моль) Калия в 4 раза больше, тогда: 10/4=2,5 моль Найдем: m(O2) = M*n = 32*2,5 = 80 г
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