По уравнению реакции O2 +K →K2O, вычислите объём кислорода (н.у) , если в реакцию с кислородом вступило 390 г калия. решите пожалуйста!!! Вместе с дано, решение)))

Химия

По уравнению реакции O2 +K →K2O, вычислите объём кислорода (н.у) , если в реакцию с кислородом вступило 390 г калия. решите пожалуйста!!! Вместе с дано, решение)))

Автор: Гость