По уравнению реакции O2 +K →K2O, вычислите объём кислорода (н.у) , если в реакцию с кислородом вступило 390 г калия. решите пожалуйста!!! Вместе с дано, решение)))

Химия
По уравнению реакции O2 +K →K2O, вычислите объём кислорода (н.у) , если в реакцию с кислородом вступило 390 г калия. решите пожалуйста!!! Вместе с дано, решение)))
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: m(К)=390г Найти: m(К2O) - ? Решение:    O2       +       4K   =  2K2O 1 моль          4 моль М=32 (г/моль)    М=(39 г/моль)                               n=390/39=10 (моль) Калия  в 4 раза больше, тогда:  10/4=2,5 моль Найдем: m(O2) = M*n = 32*2,5 = 80 г
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