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Реши 4м5см-17дм, 5м4дм+1м67см.
Математика
Реши 4м5см-17дм, 5м4дм+1м67см.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4м5см-17 дм=2м35см 5м4дм+1м67см 7 м 7 см
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