Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите неравенсиво4/5 х+8lt;0
Математика
Решите неравенсиво4/5 х+8lt;0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4/5х<-8 х<-8 *5/4 х<-10
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Другие предметы
Володимир короленко сліпий музикант. Чи можна назвати Петра Попельського щасливою людиною?
Ответить
Биология
Рассказ живые существа нашей планеты
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить пример 2 3/4 : (1 1/2- 2/5)+(3/4+5/6):3 1/6
Ответить
Математика
6км/ч перевести в м/мин
Ответить
Математика
Срочно Быстро решить позже
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск