Решите неравенсиво4/5 х+8lt;0

Математика
Решите неравенсиво4/5 х+8lt;0
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Ответ(ы):
Гость:
4/5х<-8 х<-8 *5/4 х<-10
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